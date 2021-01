Milan, la rosa si allunga: la scelta su Maldini

Non solo Colombo anche Daniel Maldini troverà sempre meno spazio in prima squadra. Futuro da scrivere per il giovane fantasista

Sono giorni di riflessioni in casa Milan per capire quale sia la scelta giusta da fare per Lorenzo Colombo. Il classe 2002 è stato convocato per la partita di stasera contro l’Atalanta, saltando così la sfida della Primavera di Giunti contro la Lazio.

Con l’arrivo di Mario Mandzukic e i recuperi di Rebic, Leao e Zlatan Ibrahimovic trovare spazio per Colombo sarà praticamente impossibile. Ecco perché potrebbe andare via in prestito:

il Crotone e diverse squadre di Serie B – Cremonese e Pescara su tutte – sono pronte a dargli una possibilità. L’alternativa è un ritorno in pianta stabile in Primavera.

Poco spazio per Maldini

Discorso simile va fatto per Daniel Maldini. Le offerte in Serie B non mancano, con il Monza di Berlusconi e Galliani, che ha manifestato interesse per il talento classe 2001. Anche Braida ammira il calciatore ma ad oggi il figlio di Paolo dovrebbe restare al Milan, allenandosi con i grandi e magari mettendosi a disposizione di Giunti. La situazione va comunque monitorata di giorno dopo giorno.