Calciomercato Milan – Affare Thauvin: l’ingaggio chiesto dal giocatore

Il Milan segue con interesse Thauvin, possibile colpo a parametro zero del prossimo mercato. La stella del Marsiglia ha esposto le sue pretese economiche.

L’esperienza di Florian Thauvin al Marsiglia è destinata a terminare. Se non in questa sessione invernale del calciomercato, sicuramente a fine stagione.

Il contratto è in scadenza a giugno 2021 e il giocatore non ha manifestato la volontà di rinnovarlo. Il club francese vorrebbe tenerlo, dato che è uno degli elementi più importanti della squadra, ma difficilmente riuscirà nel proprio intanto. Tutti gli indizi lasciano presagire un addio.

Secondo quanto spiegato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, Thauvin ha rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale avanzata dal Marsiglia. Al calciatore è stato offerto un prolungamento fino al 2024 con ingaggio da 2,5 milioni di euro netti annui più bonus.

L’esterno offensivo chiede uno stipendio da 4 milioni a stagione. Bisognerà vedere quale società sarà disposta ad accontentarlo. È risaputo l’interesse del Milan, che da tempo segue Thauvin e lo ritiene un rinforzo ideale per la fascia destra d’attacco nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno valutare se affondare o meno il colpo.

Florian #Thauvin has rejected the first bid of #OlympiqueMarseille to extend his contract until 2024 (€2,5M/year + add-ons). He asks a new salary (€4M/year). #transfers #OM

