Calciomercato Milan – Colpo dalla Polonia: trattativa in corso

Il Milan ha messo nel mirino Piatkowski e sta dialogando con il Raków Częstochowa per trovare un accordo. Mercoledì giornata decisiva.

Il calciomercato in entrata del Milan non è ancora finito. Se ci sarà la giusta occasione, alla corte di Stefano Pioli dovrebbe arrivare anche un terzino sinistro come vice di Theo Hernandez.

In uscita dal club rossonero c’è Mateo Musacchio, obiettivo del Parma e nel mirino anche di altre squadre. Se dovesse partire l’argentino, la dirigenza potrebbe prendere un altro difensore centrale. Dalla Polonia si fa il nome di Kamil Piatkowski.

Mercato Milan, arriva Piatkowski?

Il giornalista Krzysztof Stanowski ha rivelato che sono in corso intensi colloqui tra il Raków Częstochowa e il Milan per il trasferimento di Piatkowski. Il prezzo del cartellino è di circa 5 milioni di euro.

Nella giornata di mercoledì ci dovrebbe essere il confronto decisivo tra le parti. Se la trattativa non dovesse concludersi positivamente, allora il club polacco inizierà ad ascoltare anche altre squadre interessate al difensore centrale classe 2000.

Nei giorni scorsi Piatkowski è stato accostato anche a Udinese, Sassuolo e Fiorentina.