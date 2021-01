Inter-Milan, Pioli ritrova due titolari | La probabile formazione

La probabile formazione del Milan di domani sera contro l’Inter, nel tanto atteso derby valido per la Coppa Italia.

Non sarà un derby determinante per il resto della stagione, come quello del prossimo 21 febbraio, ma è comunque sempre un match sentito.

Domani in Coppa Italia Inter e Milan si sfidano per l’accesso alle semifinali della competizione, in gara secca a San Siro.

Stefano Pioli già da ieri sta studiando la possibile formazione titolare per questa delicata sfida, dovendo fare i conti con la stanchezza e gli infortuni, senza disdegnare un contenuto turnover.

La probabile formazione del Milan nel derby

Secondo gli aggiornamenti forniti da Tuttosport, Pioli dovrà fare ancora a meno di Bennacer e Gabbia, entrambi infortunati, e di Calhanoglu sempre alle prese con il Covid-19.

Out anche Gigio Donnarumma, espulso mentre era in panchina negli ottavi contro il Torino. Il tecnico si consola con il rientro dalla squalifica di capitan Romagnoli e di Saelemaekers, entrambi assenti contro l’Atalanta.

Difficile invece che Mario Mandzukic possa partire subito da titolare. Il croato sta bene ed è voglioso, ma non ha ancora il ritmo partita. Sarà un’arma da utilizzare in corsa.

Spazio dunque al rumeno Tatarusanu tra i pali, ma anche a Brahim Diaz sulla trequarti e a Diogo Dalot sulla linea di difesa.

L’undici del Milan: (4-2-3-1) Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.