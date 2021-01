Ancelotti in pressing sul milanista! Pronti 25 milioni, lo vuole subito

Ancelotti sta pensando all’attaccante del Milan in questo calciomercato. Già pronta l’offerta: prestito con diritto di riscatto a 25 milioni

Il calciomercato invernale è vicino alla chiusura. Il Milan ha operato in entrata con tre acquisti: Meite, Mandzukic e Tomori. Adesso, in queste ultime ore a disposizione, Maldini proverà a sfoltire un po’ la rosa. Lorenzo Colombo va verso la Cremonese, potrebbe partire anche Musacchio (c’è il Parma ma occhio anche alla Lazio). Per adesso non sono arrivate offerte per i campioncini rossoneri, ma tutto può ancora succedere.

L’allarme lo lancia TodoFichajes.com, il noto portale spagnolo che si occupa di mercato. Stando alle informazioni in loro possesso, Carlo Ancelotti e il suo Everton sarebbero pronti a bussare alla porta del Milan per fare un’offerta per uno dei propri gioielli. Si tratta di Rafael Leao, l’attaccante finora protagonista con delle buone prestazioni – non quella contro l’Atalanta, praticamente inesistente. Nessuno ha dubbi sul futuro dell’ex Lille: il talento è enorme e farà sicuramente strada. Il Milan lo coccola, consapevole di avere fra le mani un tesoro, ma occhio alle casse inglesi.

Everton su Leao, ma il Milan fa muro

Secondo gli spagnoli, l’Everton starebbe pensando di chiedere al Milan un prestito con diritto o obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. Una cifra che, siamo certi, in via Aldo Rossi considerano troppo bassa. In effetti è quella spesa un anno e mezzo fa, più o meno, per strapparlo al Lille. L’attuale valore di Leao è decisamente più alto, almeno sopra i 30 milioni di euro, se non di più. Ma c’è un altro aspetto da considerare: il Milan non vorrà fare a meno di lui, almeno non adesso.

Tutte le parti in casa rossonera sono convinti che l’attaccante possa rappresentare il futuro del club, ma anche il presente. L’obiettivo di Stefano Pioli è di tirar fuori da lui il massimo che può dare; fino, al Milan, abbiamo visto soltanto la metà del suo incredibile talento e potenziale. Ecco perché i rossoneri non lo cederanno: sono consapevoli che Leao possa arrivare a valere cifre enormi e per questo punteranno su di lui ancora per tanti anni.