Inter-Milan: l’avversaria in semifinale di Coppa Italia di chi vince il Derby

Inter-Milan si giocano un posto in semifinale di Coppa Italia. Il tabellone della competizione permette già di conoscere il possibile incrocio al prossimo turno

Non sarà mai una partita come le altre. In attesa del confronto in Campionato previsto a metà febbraio, Inter e Milan si giocano a San Siro il passaggio alla semifinale di Coppa Italia. Stessa situazione di tre anni fa quando i rossoneri si imposero nell’ultimo confronto giocato nella competizione con l’1-0 sancito da un gol di Patrick Cutrone nei tempi supplementari. Anche stasera si gioca in gara unica a eliminazione diretta. In caso di parità al 90esimo, extra time ed eventuali calci di rigore, epilogo quest’ultimo con il quale Ibra e compagni sono riusciti a battere il Torino negli ottavi di finale.

Il tabellone tennistico della Coppa Italia consente già di conoscere il possibile avversario che attenderà, in semifinale, la vincitrice del Derby. Con tutta probabilità si tratterà di un altro big match come di solito accade tra le migliori quattro della competizione.

Inter-Milan, la possibile avversaria in semifinale

Chi passa tra Inter e Milan incrocerà in semifinale la vincitrice del match tra Juventus e Spal, in programma mercoledì 27 gennaio alle ore 20.45, all’Allianz Stadium. Un confronto dal pronostico quantomai scontato con i bianconeri favoriti al cospetto degli estensi capaci comunque di eliminare il Sassuolo, in trasferta, agli ottavi.

A differenza di ottavi e quarti di finale, le semifinali di Coppa Italia si disputeranno con il doppio confronto andata e ritorno. A causa del calendario molto compresso, i due match che decreteranno la finalista sono previsti il 2-3 (l’andata) e il 9-10 (il ritorno). Bisognerà attendere cinque mesi, invece, per la Finale in calendario mercoledì 19 maggio con sede ancora da stabilire.

Sia Milan che Inter hanno raggiunto la semifinale nella scorsa edizione della Coppa Italia. Per entrambe, eliminazione rispettivamente contro Juventus e Napoli. Il match di ritorno dello scorso giugno tra Juve e Milan, terminato 0-0 dopo l’1-2 di San Siro, è stato il primo dopo l’interruzione di tre mesi dovuta al lockdown per il Covid-19.