Calciomercato Milan, si riapre la pista Milenkovic | Non rinnova!

La Gazzetta dello sport scrive di un Milenkovic che non rinnoverà con la Fiorentina, il Milan è tra le pretendenti al serbo.

La scorsa estate il Milan ha inseguito insistentemente Nikola Milenkovic, senza arrivare a un accordo con la Fiorentina, che ha sparato alto per il centrale serbo. Il difensore, classe 1997, è un perno dei Viola ma l’andamento della Fiorentina e il talento del calciatore hanno spinto quest’ultimo a scegliere altre vie sul mercato, portando la formazione allenata da Prandelli a mettere il calciatore sul mercato nel prossimo mercato.

La situazione Milenkovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milenkovic ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2o22. La Fiorentina, vista la professionalità del ragazzo, oltre al suo ruolo imprescindibile, ha deciso di continuare con la sua titolarità senza conseguenze.

In estate il club accontenterà il calciatore, bisognoso di nuove esperienze professionali. Il Milan resta vigile, ma il calciatore ha attirato su di sé le attenzioni dei grandi club della Premier League.