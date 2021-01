Ibrahimovic ad un passo dalla leggenda: manca un gol ai 500

Zlatan Ibrahimovic è uno degli attaccanti più forti di sempre. Fisico, tecnica e qualità al servizio di ogni club in cui ha giocato; e quanti gol!

Tralasciando il brutto episodio avvenuto ieri sera nel corso di Inter-Milan, è interessante sapere che il gol realizzato da Ibrahimovic nel primo tempo è il numero 499. Ebbene, all’attaccante svedese manca una rete per raggiungere quota 500. Una carriera e un calciatore assolutamente incredibili e indiscutibili.

A 39 anni, Zlatan è ancora capace di essere sia un leader tecnico che mentale, e al Milan lo sta dimostrando abbondantemente. La rete messa a segno ieri sera è di grande fattura: stop di petto, girata e diagonale pazzesca. Fare gol è qualcosa di assolutamente naturale per Zlatan Ibrahimovic, grande caratteristica che ha dimostrato in ogni squadra in cui ha militato.

Da quando è al Milan, lo svedese ha messo a segno ben 27 gol, ma se teniamo in conto anche le stagioni 2010\11 e 2011\12 arriviamo a quota 81 reti in 120 presenze ufficiali. Numeri assolutamente da fenomeno.