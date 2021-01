Maldini, chiamata a Ibrahimovic dopo la lite con Lukaku:

Maldini ha avuto un colloquio con Ibrahimovic per parlare del brutto episodio con Lukaku in Inter-Milan e avere dei chiarimenti sui fatti.

Il Milan si è schierato con Zlatan Ibrahimovic nella disputa che lo ha visto coinvolto con Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia. Lite evitabile, sicuramente, però il club rossonero difende il proprio giocatore.

Ci sono state delle accuse di razzismo respinte sia dallo svedese stesso che dalla società. Sono volate parole forti con l’attaccante dell’Inter, però nessuna affermazione razzista come invece asserisce qualcuno in malafede o che non sa cosa sia realmente il razzismo.

Maldini chiama Ibrahimovic

Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, c’è stata una telefonata tra Paolo Maldini e Ibrahimovic all’indomani del derby di Coppa Italia. Il direttore tecnico del Milan ha voluto sapere da Zlatan cosa sia successo con Lukaku e ha ricevuto una spiegazione dei fatti.

Salvo sorprese, non dovrebbe arrivare una multa nei confronti dell’attaccante svedese. Per domani è attesa la decisione del Giudice Sportivo su quanto successo. Da vedere se vi sarà l’intervento della Procura federale, che potrebbe aprire un’indagine nel caso in cui il referto dell’arbitro Valeri non fosse completo e non comprendesse le offese che i due giocatori si sono rivolti.