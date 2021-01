Roma-Inter, clamoroso scambio Dzeko-Sanchez! Le ultime

Sta per svilupparsi un clamoroso scambio di attaccanti tra Roma e Inter in queste ore, con due protagonisti eccellenti.

Colpo di scena in serata a Milano, città dove si svolgono le maggiori trattative ed incontri in chiave calciomercato.

In questi minuti si stanno confrontando il direttore generale della Roma, ovvero il portoghese Tiago Pinto, ed il direttore sportivo interista Piero Ausilio.

Nel colloquio all’Hotel ME si è discusso di un clamoroso scambio alla pari tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez.

Roma e Inter lavorano allo scambio: lo scenario

Una trattativa che sorprende tutti, nata all’improvviso per volontà principalmente della Roma.

I giallorossi sono in rotta con Dzeko, soprattutto dopo il rapporto incrinato con Paulo Fonseca. Il bosniaco, degradato con l’addio alla fascia di capitano, è in partenza.

La Roma ha voluto dunque proporre all’Inter questo scambio di prestiti, con Sanchez come possibile pedina in direzione giallorossa.

C’è un ostacolo che frena in particolare i nerazzurri. Sanchez costa ‘poco’ al monte-ingaggi dell’Inter grazie allo sconto dettato dal Decreto Crescita, mentre lo stipendio di Dzeko dovrebbe essere pagato nella sua totalità.

Possibile che per sviare da questo cruccio economico possa essere persino inserito un calciatore in più (sempre in direzione romanista) così da non far sforare le spese in casa Inter.

Un’operazione affascinante ma molto complicata. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore per provare a chiudere il tutto entro lunedì 1 febbraio.