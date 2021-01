Calciomercato Milan – Castillejo, futuro incerto: lo scenario

Il Milan pensa all’acquisto di una nuova ala d’attacco per il 4-2-3-1 di Pioli. Una situazione che rende Castillejo cedibile per l’estate.

La permanenza di Samuel Castillejo al Milan potrebbe terminare a fine stagione. Infatti, per il futuro la dirigenza sta pensando a prendere un nuovo esterno destro offensivo.

Lo spagnolo è apprezzato per il suo impegno e la grinta che mette in campo, però serve un upgrade nel ruolo. Non a caso Paolo Maldini e Frederic Massara da tempo seguono Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia e che può arrivare a parametro zero.

Leggi anche:

Mercato Milan, Castillejo torna in Spagna?

Castillejo darà il massimo per convincere il Milan a tenerlo, però non bisogna escludere un ritorno in Spagna. Già nelle scorse settimane era emersa tale possibilità per il suo futuro.

Il 26enne giocatore nato a Malaga non avrà problemi a trovare una nuova squadra nel caso in cui si ritrovasse a dover lasciare Milanello. Nella Liga aveva lasciato buoni ricordi con la maglia del Villarreal e quel campionato rappresenta una destinazione altamente possibile.

Samu al Milan ha finora collezionato 91 presenze, 10 gol e 11 assist. Numeri che avrebbero potuto essere anche migliori se a volte fosse stato più concreto negli ultimi 20-25 metri. La società rossonera per il futuro vuole prendere un esterno offensivo maggiormente incisivo da affiancare al promettente Alexis Saelemaekers.