Calciomercato Milan, obiettivo vice Theo: l’agente lo paragona a Cafu

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Milan è interessato ad un terzino sinistro dell’Augsburg. L’intervista all’agente del calciatore in questione

Mancano soltanto tre giorni alla fine del calciomercato invernale. Il Milan ha messo a segno 3 ottimi colpi di mercato, e adesso sta cercando un quarto acquisto: un terzino sinistro all’altezza di sostituire Theo Hernandez. Diversi nomi sono stati fatti negli ultimi giorni, tra cui quello di Matias Vina, che sembrava il più quotato.

Per problemi logistici e di tempo, l’acquisto dell’uruguaiano sembra cosa assai difficile. Ma attenzione, perchè nelle ultime ore è venuto fuori un altro nome importante. Si tratta di Iago Amaral Borduchi, noto semplicemente come Iago.

Il terzino sinistro, classe 1997, è un bel talento brasiliano, che gode della stima di Maldini e Massara. Attualmente in forza all’Augsburg, sta mostrando ottime doti in entrambe le fasi di gioco.

L’intervista all’agente di Iago

Secondo l’intervista di tuttomercatoweb.com, posta all’agente Marcelo Robalinho, Iago è un terzino sinistro di tutto rispetto, che addirittura presenta uno stile di gioco simile a quello di Cafu, bandiera rossonera di origini anche lui brasiliane. Questa l’intervista a Robalinho, procuratore sportivo di Iago:

“Iago è’ molto veloce, fisico. Può portare alla propria squadra possibilità importanti di uscita con rapidità. Per il calcio di oggi, è un giocatore assolutamente pronto per livelli importanti. La sua avventura in Europa è iniziata in Germania. Sappiamo tutti che il primo anno non è mai facile per adattarsi, ma adesso sta giocando con continuità e lo sta facendo molto bene. Penso che crescerà ancora”.



Sull’interesse del Milan:

“Non posso parlare di altri club o società nello specifico. Posso soltanto dire che la società dell’Augsburg è molto felice di Iago e per cederlo ad un’altra squadra, hanno in mente una cifra importante, non da poco sicuramente“.



La somiglianza con Cafù:

“Iago corre per come corre per i 90 minuti mi ricorda Cafu“.