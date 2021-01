Sky – Bologna-Milan, brutte notizie per Calhanoglu: non ci sarà

Diefront dalla società rossonera, Hakan Calhanoglu non sarà rischiato per domani. Attesi gli esiti sugli esami.

La situazione di Hakan Calhanoglu è in costante divenire e dopo l’euforia per il tampone negativo, e la speranza di raggiungere i compagni domani mattina, in questi minuti Sky racconta che il calciatore non partirà per l’Emilia Romagna.

Mister Pioli dovrebbe sostituirlo con Rade Krunic, stando agli ultimi rumors da Milanello.

Le ultime sulla situazione Calhanoglu

In un primo momento Calhanoglu appariva come un calciatore in grado di giocare domani, ma il club ha deciso di frenare la convocazione del turco.

Il milan attende il referto medico e l’elettrocardiogramma, ed è per questo che non lascerà partire il trequartista turco per Bologna.