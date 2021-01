Bologna-Milan diretta tv e streaming, dove vederla sabato 30 gennaio

Bologna-Milan inaugura il girone di ritorno dei rossoneri. Le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il Milan inizia il girone di ritorno di Serie A contro il Bologna sabato 30 gennaio alle ore 15. Punti importanti in palio al Dall’Ara. I rossoneri, primi in classifica a -2 dall’Inter impegnata in serata contro il Benevento, devono riscattare il brutto ko della settimana scorsa contro l’Atalanta cui è seguita un’altra sconfitta con l’Inter in Coppa Italia. Anche il Bologna è reduce da un ko, contro la Juve. I felsinei, a quota 20 punti, hanno bisogno di punti per tenere a distanza le inseguitrici a ridosso della zona retrocessione.

Assente Kjaer per infortunio, Pioli dovrebbe far esordire dal primo minuto Tomori in difesa. Bennacer è tornato tra i convocati ma comincerà dalla panchina alla stregua di Mandzukic. Guarito dal Covid, Calhanoglu non è stato convocato. Attacco sulle spalle di Ibra con Leao, Rebic e Saelemakers sotto punta.

Bologna-Milan, dove vederla in diretta tv

Alla stregua degli altri match di Serie A in programma alle 15 del sabato, anche Bologna-Milan è un’esclusiva di Sky Sport che trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Calcio (251) e sui corrispondenti presenti sul DTT. Approfondimenti in studio nel pre e post partita con Marco Cattaneo e i suoi ospiti fino alla diretta, sempre su Sky, del secondo match di giornata tra Sampdoria e Juventus.

La diretta streaming

Sono due le modalità per vedere in streaming Bologna-Milan di sabato 30 gennaio. La prima, per gli abbonati a Sky, è rappresentata da Sky GO, la nota applicazione disponibile per PC e dispositivi mobili che trasmette in diretta l’intero palinsesto di alcuni dei canali presenti sull’offerta satellitare. Per seguire la partita, dopo aver effettuato l’accesso, basta sintonizzarsi sui canali citati o selezionare la relativa finestra dedicata nella home page.

Chi non dispone dell’abbonamento a Sky, può vedere in streaming Bologna-Milan su Now Tv, la piattaforma che consente l’acquisto in pay per view di singoli eventi sportivi o pacchetti di abbonamenti. Per accedere a Now Tv è necessario registrarsi e disporre di un metodo di pagamento valido per l’acquisto del relativo ticket dedicato alla partita. Le istruzioni per l’acquisto sono riportate sul portale. Altro requisito importante, il possesso di una connessione performante per supportare adeguatamente lo streaming in buona qualita