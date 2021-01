Costacurta su Ibrahimovic: “Pato si prese tanti accidenti”

Alessandro Costacurta è intervenuto dagli studi di Sky Sport, e ha parlato di Ibrahimovic e del suo impatto sulla squadra. Simpatico il ricordo su Pato

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero e attuale opinionista di Sky Sport, è intervenuto in trasmissione parlando di Zlatan Ibrahimovic. Il troppo discusso attaccante svedese ha aiutato tantissimo i suoi giovani compagni. Innegabile il suo impatto sull’intera squadra, come ben ricorda Costacurta a Sky Sport:

“Calabria non è stato l’unico a prendere i fischi, metà squadra li prendeva. L’arrivo di un calciatore come Ibra ha dato molta fiducia, forse più in allenamento a Milanello, che in partita”.

Billy Costacurta ha poi continuato tirando fuori un simpatico ricordo, per esprimere chiaramente quanto detto in precedenza: “In passato ho assistito ad un allenamento di Pato con Ibrahimovic, il brasiliano prese tanti accidenti dallo svedese. Sono personaggi, quelli come Ibra, che aiutano tanto anche in allenamento“.

L’ex difensore rossonero si è anche espresso su Sandro Tonali, centrocampista del Milan che sta poco convincendo nell’attuale stagione. Costacurta ha espresso dichiarazioni positive, andando in un certo qual senso in sua difesa:

“Mi aspettavo di più da lui, ma io in passato ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori molto giovani, e a vent’anni non erano pronti come lui. L’anno scorso tanti pensavano che Bennacer non fosse all’altezza e dovesse andarsene. Reputo che Tonali sia un giocatore molto interessante“.