Serie A, la classifica aggiornata della Serie A dopo Napoli-Parma

Vittoria agevole per la squadra di Gattuso che batte il Parma e mantiene a 9 le distanze dal club rossonero.

Un gol per tempo permette al Napoli di rimanere agganciato al treno Champions League, battendo il Parma apparso remissivo. A decidere la gara un grande slalom di Elmas e un tiro deviato di Politano nel finale.

La classifica di Serie A dopo Napoli-Parma

A una gara dal termine del primo turno di ritorno, Il Milan mantiene a 9 i punti dalla quarta in classifica, il Napoli per l’appunto che condivide la posizione in attesa della gara della Roma.

In serata la Roma proverà a riprendersi la terza piazza contro il Verona.

Qui di seguito la classifica aggiornata.