Calciomercato Milan – La decisione sul vice Theo Hernandez

Dal Milan come ultimo colpo del mercato ci si aspettava un terzino sinistro, però sul vice Theo Hernandez il club ha fatto una scelta precisa.

Il Milan è stato molto attivo in questa sessione invernale del calciomercato con l’arrivo di tre giocatori, uno per ruolo. Mancava solamente la ciliegina sulla torta: un terzino sinistro.

Infatti, manca un vero vice di Theo Hernandez sulla fascia mancina. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno sondato alcuni giocatori, ad esempio Junior Firpo del Barcellona e Matias Viña del Palmeiras. Ma alla fine non è stata trovata l’occasione giusta per completare il reparto.

Mercato Milan, nuovo terzino sinistro in estate

In questo ultimo giorno del mercato il Milan ha scelto di non accelerare per prendere un laterale difensivo sinistro. L’operazione è stata rinviata alla prossima estate, quando la dirigenza andrà con decisione a prendere un vero vice di Theo Hernandez.

Per adesso Pioli continuerà a impiegare Diogo Dalot come sostituto dell’ex Real Madrid. Il portoghese è un terzino destro, però si è messo a disposizione per giocare anche sull’altra corsia e ha sempre cercato di dare il massimo. Finora il suo rendimento non è stato pienamente convincente, ma la società e l’allenatore credono in lui a tal punto da scegliere di non forzare una trattativa per un laterale sinistro negli ultimi giorni del calciomercato.