Calciomercato Milan – Addio Real, futuro in Italia: Maldini c’è!

C’è una grande possibilità sul mercato per i club italiani, ovvero ingaggiare lo spagnolo a costo zero in estate.

Il mercato di gennaio è ormai agli sgoccioli, ma l’attenzione sulla sessione estiva comincia già ad essere alta.

Soprattutto per i diversi calciatori che potrebbero svincolarsi per scadenza contrattuale e diventare fin da subito degli obiettivi concreti sul mercato.

Il Milan anche osserva la situazione di diversi talenti in scadenza. Uno su tutti il francese Florian Thauvin. Ma nelle ultime ore sarebbe tornata in auge anche un’altra pista.

Leggi anche:

Occasione Lucas Vazquez a parametro zero

Dalla Spagna rispunta un’occasione di mercato davvero intrigante. Ovvero la possibilità di ingaggiare Lucas Vazquez a parametro zero.

L’esterno offensivo del Real Madrid infatti pare abbia preso una decisione: lascerà il club spagnolo a fine campionato e in queste settimane comincerà a valutare le varie proposte.

Il numero 17, secondo quanto riportato da Todofichajes.com, inizialmente sembrava tentato dal restare a Madrid vista l’ampia considerazione del tecnico Zinedine Zidane.

Ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. L’aria di ‘repulisti’ generale in casa Real pare aver allontanato ancor di più l’ipotesi di rinnovo di Vazquez.

L’Italia è nel futuro dell’attaccante spagnolo classe ’91. Hanno già sondato il terreno per lui club come Napoli, Milan e Roma.

I rossoneri lo seguono da tempo e sarebbero disposti ad approfondire il discorso. Vazquez sarebbe utilissimo come esterno sia offensivo che difensivo nello scacchiere tattico di mister Pioli.

Lo spagnolo percepisce attualmente 3,5 milioni netti a stagione. Chiunque vorrà ingaggiarlo dovrà proporre più o meno la stessa cifra.