Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: Maldini ha le idee chiare

Il Milan non si farà trovare impreparato qualora Brahim Diaz dovesse far ritorno in Spagna. L’ipotesi più probabile è la sua permanenza ma è pronta l’alternativa

Futuro tutto da scrivere per Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo è arrivato la scorsa estate con in prestito secco dal Real Madrid. La stima da parte di Zidane e la voglia di non chiudere definitivamente con i blancos hanno portato i club ad accordarsi con questa formula, con la promessa di sedersi attorno ad un tavolo successivamente.

Brahim Diaz si è sicuramente ambientato bene a Milano, così come con la squadra. Proprio per questo l’ipotesi più probabile è che il calciatore rimanga in rossonero ancora per un’ulteriore stagione.

Non è da escludere che si trovi un accordo per il riscatto sui 20 milioni di euro. Tutto, ovviamente, alla fine, dipenderà dal volere dello stesso Brahim Diaz.

Pronta l’alternativa

Se dovesse esserci l’addio servirà un nuovo trequartista che faccia da vice a Calhanoglu (salvo clamorosi colpi di scena il rinnovo del turco verrà annunciato a breve).

Come riporta il Corriere dello Sport, in edicola stamani, il profilo giusto potrebbe certamente essere Otavio del Porto, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, per il quale ci sarebbe da trattare solo per lo stipendio.