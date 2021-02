Calciomercato Milan, già contattato il vice Theo: arriva in estate!

Il Milan è vicino a un accordo per Matias Vina, terzino sinistro del Palmeiras neo campione del Sud America.

Una Copa Libertadores e una promessa d’amore al Milan, il 2021 di Matias Vina potrebbe condirsi di un’ulteriore grande traguardo. Il Palmeiras, società brasiliana, ha fatto scudo negli ultimi giorni di mercato per il proprio terzino mancino, essendo in lotta per il trionfo nella Champions League del sudamerica, ma adesso è ora di guardare al mercato dei propri gioielli.

Il Milan ha da tempo puntato a Matias Vina come vice Theo Hernandez e adesso che la stagione sudamericana è in fase di stallo, con il termine delle competizioni internazionali, è arrivato il momento di pensare al mercato.

L’accordo per Vina

La trattativa tra Milan e Palmeiras è partita da tempo, e come scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, i club sono vicini a una prima base di intesa. Il terzino uruguaiano è valutato dai brasiliani attorno ai 7-8 milioni, una cifra che vista anche l’età del ragazzo, prossimo ai 24 anni, è una cifra che il club di Via Aldo Rossi è disposta a spendere.

Il calciatore sarebbe ben felice di approdare al Milan e giocarsi le sue carte, sapendo di partire con i galloni della riserva alle spalle di Theo hernandez. Un ragazzo che però è ben consapevole dei propri mezzi, e sa che le sue doti fisiche potrebbero non far rimpiangere il terzino francese, al momento inamovibile dallo scacchiere di Pioli.