Calciomercato Milan, Hauge richiestissimo: altre due offerte!

Jens Petter Hauge fa gola a tante squadre d’Europa. Nell’ormai terminata sessione di mercato, il giovane era stato richiesto in prestito da due club

L’indescrizione è venuta fuori nelle ultime ore. Jens Petter Hauge è il giovane talento acquistato dal Milan dal Bodo/Glimt per soli 5 mln di euro. Eppure, il norvegese si è fatto notare in poco tempo ed è stato molto gradito da diverse squadre europee, come spesso affermato dallo stesso Maldini.

Scorsa settimana avevamo informato dell’interesse del Bayer Leverkusen per Jens Petter: una richiesta di prestito negata dalla dirigenza rossonera. Oggi è arrivata la notizia di altre due offerte per l’ala sinistra, una dall’Inghilterra e una dalla Germania.

Hauge, la richiesta di Stoccarda e Southampton

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, lo Stoccarda e il Southampton avrebbero avanzato entrambe la richiesta di prestito per Hauge, nell’ormai conclusa sessione di mercato.

Un no secco quello di Maldini e dell’intera dirigenza. Il futuro di Jens Petter è al Milan, con Pioli che vuole coltivare al meglio il suo talento. Sapere dell’esclusione dell’ala norvegese dalla lista UEFA dispiace e non poco. Dato che l’Europa League era stato il palcoscenico in cui Hauge aveva fatto notare le migliori qualità.