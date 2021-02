Calciomercato Milan, nuova offerta per Donnarumma

Il Milan è intenzionato a blindare Gigio Donnarumma. I rossoneri – secondo quanto riportano in Spagna – avrebbero presentato una nuova offerta importante

Il Milan avrebbe presentato una nuova offerta per Gigio Donnarumma. A riportarlo è TodoFichajes: i rossoneri – secondo il portale spagnolo – avrebbero premuto il piede sull’acceleratore, con una proposta importante consegnata a Mino Raiola. I rossoneri aspettano fiduciosi la risposta dell’agente, per chiudere definitivamente una trattativa infinita.

E’ chiaro da tempo, come vi abbiamo raccontato, il volere delle parti: sia Donnarumma che il Milan vogliono proseguire insieme. Va convinto l’italo-olandese, che per il suo assistito vorrebbe ben dieci milioni di euro netti a stagione, oltre che l’inserimento di una clausola che permetta di liberare Donnarumma ad una cifra ragionevole (si parla di 30-40 milioni di euro), qualora non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League.

Psg e United vigili

Il Milan – stando alle ultime notizie – si sarebbe spinto fino ad otto milioni complessivi di bonus. Vedremo se basteranno. Il portale spagnolo, conferma, inoltre che diverse squadre stanno seguendo con attenzione la trattativa e sono pronte ad approfittarne: Psg e Manchester United avrebbero già presentato un’offerta importante per il classe 1999.