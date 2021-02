Highlights Napoli-Atalanta: la sintesi del match | Video

Napoli-Atalanta, cronaca e highlights della semifinale di andata di Coppa Italia disputata al San Paolo

Dopo la vittoria della Juventus a San Siro contro l’Inter (1-2), Napoli e Atalanta completano le semifinali di andata di Coppa Italia. I nerazzurri tornano al San Paolo dopo il 4-1 subito a inizio campionato.

Rispetto allo scorso ottobre però la sfida odierna comincia in ben altro modo per gli uomini di Gasperini che dominano il primo tempo procurandosi varie occasioni da gol, su tutte quelle con Pessina che conclude su Ospina in uscita da distanza ravvicinata e Toloi che, indisturbato nei pressi dell’area piccola, tira malamente a lato di esterno. Negli ultimi dieci minuti della prima frazione si gioca, di fatto, solo nella metà campo del Napoli. Solo nel finale, gli azzurri si fanno vedere dalle parti di Gollini con un tiro di Demme.

Il secondo tempo

La ripresa comincia nuovamente con l’Atalanta in avanti. Arriva subito un’altra palla gol per i bergamaschi con Ospina provvidenziale in uscita su Muriel. Al 65′ brivido in campo con Demme che si accascia a terra dopo essere stato colpito al volto da una pallonata su tiro di De Roon. Inevitabile la sostituzione.

Dopo l’ora di gioco, la partita cala di ritmo. Al 71′ è ancora Muriel a provarci. Altro tiro del colombiano ma stavolta è Koulibaly a respingere con il corpo in calcio d’angolo. Poco dopo lo stesso Muriel viene sostituito da Ilicic che entra in campo insieme a Pasalic (fuori Pessina). Gattuso risponde con Osimhen che fa coppia nei minuti finali con Petagna. All’87’, il Napoli si rivede in avanti con il colpo di testa di Koulibaly che finisce alto sulla traversa.

Finisce 0-0, punteggio che lascia aperto ogni pronostico sulla possibile finalista in vista del ritorno previsto martedì prossimo, 9 febbraio, a Bergamo.