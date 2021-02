Lista UEFA Milan, UFFICIALE: confermata l’assenza di Hauge

Il sito UEFA ha reso note le liste dei giocatori di ogni squadra in vista dell’Europa League. Per quanto riguarda il Milan, confermata l’assenza di Hauge

Come già preannunciato ieri sera, nella lista UEFA del Milan manca il nome di Jens Petter Hauge. Il norvegese è stato escluso dai convocati in vista dell’Europa League. Il motivo è chiarissimo. Il club rossonero ha dovuto diminuire la lista da 23 a 22 giocatori, in quanto mancava numericamente un altro rossonero cresciuto nei vivai italiani.

Leggi anche:

Il sito UEFA ha comunicato le liste delle squadre partecipanti all’Europa League. Il Milan sfiderà il 18 febbraio la Stella Rossa in trasferta. Ecco tutti i giocatori presenti nella lista UEFA rossonera.

LISTA A:

Tatarusanu, Donnarumma A., Calabria, Dalot, Romagnoli, Theo, Kalulu, Tomori, Kjaer, Bennacer, Castillejo, Tonali, Calhanoglu, Meite, Diaz, Krunic, Saelemaekers, Kessie, Mandzukic, Ibrahimovic, Rebic, Leao.

LISTA B:

Paloschi, Moleri, Donnarumma G., Gabbia, Michelis, Stanga, Oddi, Maldini, Di Gesù, Mionic, Olzer, Capone, Frigerio, Brambilla, Tonin.