Calciomercato Milan, apertura totale di Thauvin | Pre-accordo!

Thauvin vuole l’Italia e il Milan è una delle squadre favorite. Addirittura di parla della possibile firma di un pre-contratto

Un matrimonio, quello tra il Milan e Thauvin, che entrambe le parti sembrano intenzionate a consumare. Il Milan aveva già cercato il calciatore in estate, quando il Marsiglia lo valutava 15 milioni malgrado avesse alle spalle un grave infortunio.

Il club rossonero ha provato a strappare il calciatore ai francesi in questa sessione di mercato, ma l’Olympique ha scelto di non rinunciare al proprio calciatore in questa sessione di mercato. Tuttavia gli agenti dell’attaccante sono rimasti in contatto col Milan e in questi giorni potrebbe registrarsi l’affondo decisivo.

Leggi anche:

I dettagli del potenziale accordo

Stando a TuttoMercatoWeb, Thauvin ha una lunga lista di estimatori, soprattutto in Italia dove Roma, Napoli e Atalanta hanno seguito con attenzione il destino del calciatore.

L’esterno classe 1993 guadagna attualmente 2.8 milioni di euro e per il Milan sarebbe disposto a non chiedere cifre troppo superiori a quelle percepite in Francia. Questo per venire in contro alla politica del Milan di non pagare i calciatori oltre i 3.5 milioni di euro, ad eccezione di Donnarumma e Ibrahimovic.

Il francese sogna di giocare al Milan, tant’è che ha indicato i rossoneri come priorità assoluta, tant’è che le parti stanno ragionando su un pre-accordo per impedire che altre squadre possano inserirsi.

Al momento il calciatore sta dando il massimo per il Marsiglia, dove ha fatto registrare 7 gol e 9 assist in 28 presenze, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Francia.