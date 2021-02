Calciomercato Milan, è UFFICIALE: Lazaar ha rescisso

Achraf Lazaar ha appena rescisso il suo contratto col Newcastle United e ora è libero per firmare gratuitamente con un altro club.

Achraf Lazaar, ex Palermo e Benevento, era entrato nel casting a vice Theo Hernandez, ma il club ha preferito non acquistare calciatori in quel ruolo. Il calciatore, come raccontato dall’Inghilterra, in queste ore ha appena risolto il suo contratto con il Newcastle United, diventando un’occasione a parametro zero per il club di Via Aldo Rossi

Appena verrà notificata la rescissione contrattuale il calciatore sarà libero di firmare per un altro club.

Leggi anche:

Chi è Achraf Lazaar

Lazaar è una vecchia conoscenza del nostro calcio, in Serie A ha giocato con le maglie di Palermo e Benevento in Serie A e in Serie B con Varese e Cosenza.

Mancino marocchino, classe 1992, è dotato di buon cross e tiro, avendo segnato nel nostro massimo campionato 4 reti.

Arrivato in Italia tra le file del Varese, viene notato dal Palermo che raggiungerà la Serie A, nei suoi primi sei mesi in Sicilia. In Serie A il suo impatto è ottimo, trovando anche la prima marcatura nel nostro campionato contro il Napoli.

Le sue ottime prestazioni lo portano in Inghilterra, al Newcastle, dove tuttavia non riuscirà a prendersi i galloni di titolari, cominciando una lunga serie di prestiti.

La sua carriera non è risalita nelle stagioni a Benevento, Sheffield e Cosenza, ma adesso potrebbe tornare utile alla causa rossonera, specie per il costo pari a zero.