Calciomercato Milan, Maldini ancora superato dal Lipsia | Colpo vicino!

Il Lipsia è vicinissimo ad un obiettivo del Milan per l’attacco. Come per Simakan, sono ancora loro a soffiare un calciatore a Maldini

Il Milan, dopo le mosse invernali di calciomercato, è concentrato sul campo e sull’obiettivo Champions. Intanto però Massara e Maldini continuano a monitorare alcune situazioni; le più interessanti sono quelle di alcuni talenti individuati dal sistema di scouting dei rossoneri. Brian Brobbey, l’attaccante di 19 anni attualmente all’Ajax, è uno dei primi della lista.

L’Ajax ha annunciato che il calciatore andrà fine a fine anno: ha deciso di non rinnovare il suo contratto e quindi si libererà a parametro zero. Un’occasione unica per provare a prendere un attaccante davvero molto interessante per il futuro. Il suo procuraotre è Mino Raiola, e questo non ha fatto altro che alimentare le voci sul Milan; a breve ci sarà un’intesa trattativa con l’italo-olandese per il rinnovo di Donnarumma, quindi ci sarà il tempo per aprire altri discorsi. Brobbey però è finito nel mirino anche di altre società, di una in particolare. Ed è la solita.

Brobbey vicino al Lipsia

Il Lipsia è un altro club, come il Milan, che segue con attenzione tutti i giovani del panorama europeo. Ha soffiato ai rossoneri Mohamed Simakan, che passerà in Germania in estate per sostituire Dayot Upamecano, pronto al grande salto in Premier League. Adesso il club della Red Bull si prepara all’offerta anche per Brobbey, in modo da sfilare via a Maldini un altro obiettivo. Secondo Voetbol International, l’attaccante dell’Ajax sarebbe praticamente ad un passo dal Lipsia. Una brutta notizia per il Milan che stava ben indirizzando la trattativa per provare a portarlo in Italia.