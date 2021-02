Barcellona, scelto il terzino | Il Milan osserva

Il Barcellona intenzionato a puntare su Emerson Royal, che piace al Milan. La permanenza del terzino, può cambiare il futuro di Dalot, accostato ai blaugrana

Emerson Royal è stato accostato al Milan la scorsa estate. Era un obiettivo concreto della dirigenza rossonera ma sia il Betis che il Barcellona hanno ostacolato il suo arrivo in Italia. Poi – come tutti sappiamo – il Milan ha deciso di puntare su Dalot e l’esplosione di Calabria ha chiaramente cambiato i piani per il futuro.

Intrecci con il Barcellona

Dalot potrebbe continuare a vestire la maglia rossonera se si dovesse trovare il giusto accordo con il Manchester United. Il nome del portoghese è stato accostato anche al Barcellona, pista questa che non sembra però più percorribile.

I Blaugrana – come riporta TodoFichajes – sono pronti a trattenere Emerson Royal. Una decisione che chiaramente può avere risvolti sul mercato rossonero.