Futuro Brahim Diaz | Dalla Spagna, Milan: decisione presa

Dalla Spagna sono convinti che il futuro di Brahim Diaz sia già segnato. Il calciatore sembrerebbe destinato a far ritorno al Real Madrid

Il futuro di Brahim Diaz resta tutto da scrivere. Il fantasista spagnolo è arrivato la scorsa estate con la formula del prestito secco dal Real Madrid, con la promessa di aggiornarsi più avanti per un eventuale riscatto.

La stagione fin qui di Diaz è da considerarsi positiva. Il giovane calciatore è riuscito a dare il suo apporto al Milan sia da titolare che a partita in corso. Il futuro appare nelle sue mani: il calciatore in estate si è mostrato poco propenso a separarsi definitivamente dal Real L’addio di Zidane, che lo apprezza parecchio, potrebbe però cambiare le carte in tavola.

Leggi anche:

In Spagna sono certi

Diaz si è ambientato bene a Milano e il rapporto con i compagni di squadra è ottimo. Elementi, questi, che non possono non essere presi in considerazione. La sensazione è dunque che ancora una decisione non sia stata presa.

Dalla Spagna, però, il parere è diverso, secondo quanto riportato da ‘Ok Diario’, non ci sarebbero dubbi: Brahim Diaz sarebbe pronto a far ritorno nella Capitale per essere il ‘primo acquisto’ del Real.