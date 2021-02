Calciomercato Milan, colpo dal Real Madrid a zero: strada in salita

Si fa dura per il Milan arrivare al talento spagnolo che si svincola a costo zero a giugno dal Real Madrid per fine contratto.

Si è parlato nelle scorse settimane della possibilità da parte del Milan di strappare al Real Madrid un calciatore di spessore a costo zero.

Si tratta di Lucas Vazquez, esterno d’attacco classe ’91 utilizzabile anche come terzino destro all’occorrenza.

Un calciatore di talento e anche molto dinamico, legato ai colori madrileni ma ormai pronto a lasciare il club spagnolo per scadenza di contratto.

Lucas Vazquez, niente Milan: resta in Liga

Secondo le ultime di Todofichajes.com, Vazquez non ha solo il Milan come corteggiatore. In queste settimane si sono palesate infatti ben tre club.

Pare che il destino dell’esterno classe ’91 sia ancora in Spagna. Vazquez avrebbe deciso di ascoltare le offerte delle società di Liga nei suoi confronti.

Si tratta di Siviglia, Valencia e Villarreal, tutti club di assoluto valore e livello che sono pronti a darsi battaglie per l’acquisto a costo zero di Vazquez.

Milan in ritardo rispetto alle rivali iberiche. Al momento appare dunque difficile che Paolo Maldini possa battere tale concorrenza. Ma mancano ancora diversi mesi alla scadenza di Vazquez e c’è tempo per fargli cambiare idea.