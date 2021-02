Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Preso il sostituto di Brahim Diaz”

Arrivano conferme sul prossimo colpo di mercato del Milan in estate. La stampa spagnola è ormai convinta di questo acquisto.

La stampa spagnola conferma le anticipazioni delle ultime settimane. Il Milan ha messo le mani sul primo colpo di mercato estivo.

I rossoneri sono sempre molto attenti sia ai giovani talenti in ascesa a livello internazionale, sia ai calciatori in scadenza di contratto.

E proprio a parametro zero dovrebbe essere il colpo che può far aumentare il tasso tecnico offensivo della formazione di Stefano Pioli.

Milan, via Brahim Diaz. Arriva Thauvin

Come riportato da Todofichajes.com, sembra tutto fatto per l’arrivo in rossonero di Florian Thauvin dal Marsiglia.

Un nome ormai noto alle cronache rossonere, visto che già da tempo si parla di un suo ingaggio a parametro zero per la stagione 2021-2022.

Rottura totale ormai tra Thauvin ed il suo attuale club, nonostante il recente cambio di allenatore. L’ex campione del mondo cambierà maglia a giugno e il Milan è ad un passo da formalizzare l’accordo.

Il classe ’93 dovrebbe firmare a breve un quadriennale con i rossoneri. Battuta definitivamente la concorrenza di due club importanti come Siviglia e Leicester.

Thauvin andrebbe a sostituire in rosa Brahim Diaz, che sembra destinato a tornare al Real Madrid dopo l’anno in prestito in Italia.