Capello, le foto a Milanello: incontro con Ibrahimovic

Fabio Capello ha seguito di persona l’allenamento dei rossoneri svoltosi oggi a Milanello. Ecco le foto dell’evento

Che sorpresa oggi a Milanello! A seguire il penultimo allenamento della settimana, in vista di Milan-Crotone, c’è stato Fabio Capello. L’ex tecnico e ormai opinionista Sky, è rimasto molto legato ai colori rossoneri, con cui ha fatto la storia negli anni dal 1991 al 1996.

La piacevole sorpresa è tutta documentata dalle foto appena pubblicate sul sito ufficiale dell’AC Milan. Fabio Capello si era recato a Milanello già ad agosto, sempre per seguire l’allenamento dei ragazzi. Insomma, l’ex tecnico ci ha tenuto a caricare i rossoneri per questa seconda metà di stagione, e chissà, anche per rilasciare qualche consiglio utile a Pioli in ottica Champions League.

Di seguito le foto che ritraggono Capello insieme a Pioli, Ibrahimovic, Maldini e Massara, pubblicate anche sul canale ufficiale Twitter della società.