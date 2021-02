Stroppa: “Milan parte della mia vita. Non sono abituato a giocarci contro”

Nell’intervista del Corriere dello Sport a Giovanni Stroppa, spiccano le importanti dichiarazioni del tecnico del Crotone sul Milan

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è impegnato a preparare il match contro il Milan. Domenica pomeriggio, alle 15.00 andrà in scena la sfida tra le due squadre a San Siro. Una gara importante per entrambe, dato che il Milan punta a mantenere la posizione di capolista e il Crotone vuole assolutamente conquistare punti per uscire dalla zona retrocessione.

Sarà un match tra la prima e l’ultima della classifica. Giovanni Stroppa, dal suo canto, conosce molto bene i colori rossoneri. Cresciuto nelle giovanili del Milan, ha poi debuttato nella prima squadra. E non è finita qui, perchè l’ormai tecnico, ha iniziato la carriera da allenatore nei settori giovanili del Milan.

Leggi anche:

Le parole di Stroppa sul Milan

Insomma, nelle vene di Stroppa scorre sangue rossonero, e lui lo sa bene, come dichiarato nell’intervista per il Corriere dello Sport. Non sarà un match come tutti gli altri quello di domenica contro la squadra di Pioli. Per comprendere le sensazioni del tecnico del Crotone, basta leggere le sue dichiarazioni rilasciate per il quotidiano sportivo sopracitato: