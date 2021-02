Highlights Fiorentina-Inter: gol e sintesi match | Video

Fiorentina-Inter, la cronaca e gli highlights del match della 21.a giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno

Si comincia con l’Inter subito in controllo della partita. Al 5′ la prima grande occasione gol per i nerazzurri con il tiro da distanza ravvicinata di Barella sul quale Dragowski compie una parata clamorosa al punto da suscitare lo stupore dello stesso centrocampista interista. Barella, tuttavia, si rifarà al 31′ con uno splendido tiro a giro da fuori area sul quale il portiere viola, stavolta, non può nulla. Inter in vantaggio e Fiorentina chiamata a reagire.

Dopo oltre mezzora di assenza dalle parti di Handanovic con il solo Vlahovic troppo isolato, i viola si procurano l’occasione del pareggio prima con il tiro potente di Bonaventura che si infrange sulla traversa poi, nel prosieguo della stessa azione, con la conclusione di Biraghi ben respinta da Handanovic. All’intervallo, è 0-1 per l’Inter.

Il secondo tempo

La ripresa inizia nel migliore dei modi per l’Inter. Al 50′, sgroppata di Hakimi che supera in difficoltà l’incerto Igor e serve a Perisic l’assista per il gol dello 0-2. Facilissima la conclusione del croato che deve solo appoggiare in rete la palla a porta sguarnita. La Fiorentina vacilla e prima Perisic poi Gagliardini impegnano nuovamente Dragowski provvidenziale con due parate che evitano lo 0-3.

Il doppio vantaggio nerazzurro anestetizza la partita e la Fiorentina fa poco o nulla per ravvivarla. Nell’ultima parte di match, tranne i cambi (esordio di Kokorin in Serie A), non succede nulla. L’Inter vince con merito 0-2 e si porta provvisoriamente in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan atteso domenica dal testa-coda contro il Crotone ultimo in classifica.