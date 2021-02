Milan, c’è abbondanza in attacco: Pioli esclude Rebic?

Ante Rebic, vittima di diversi infortuni, sta faticando a trovare continuità e per questo potrebbe patire la concorrenza in attacco.

Il Milan è una compagnia del gol, visti i tanti calciatori a segno, e le ambizioni rossonere hanno portato ad aggiungere Mario Mandzukic al parco attaccanti. Del pacchetto offensivo il più sfortunato è senza dubbio Ante Rebic, il quale ha patito diversi infortuni.

L’infortunio più grave un girone fa, quando ha Crotone ha riportato una lussazione del gomito, e al suo rientro prima la grande resa di Leao, poi il Covid, hanno rallentato il suo rientro tra i protagonisti.

Questi fattori hanno portato il croato a non primeggiare nelle gerarchie, ma sa bene che col proseguo della stagione il suo apporto sarà fondamentale.

In queste settimane il Milan ha sofferto per l’emergenza offensiva, con le assenze per vari motivi di Ibrahimovic, Saelemaekers e Calhanoglu, quindi il duo Leao-Rebic ha potuto convivere in maniera florida, col croato che ha trovato due reti tra la fine di dicembre e gennaio, dove ha servito anche cinque assist.

Il ritorno in pianta stabile di Ibrahimovic, il recupero di Calhanoglu e l’arrivo di Mandzukic aumentano le rotazioni offensive, e di conseguenza qualcuno deve rimanere fuori.

Inamovibili sono Ibrahimovic come ariete, Calhanoglu come sostegno e Saelemaekers come alto destro, lasciando l’unico ballotaggio tra Rebic e Leao.

Al momento Leao sembra il favorito per giocare, vista la stagione di grazie condita da ottimi numeri e gol, mentre Rebic appare dietro nelle gerarchie. Tuttavia il croato è pronto a esplodere nel girone di ritorno, esattamente come dodici mesi quando ha trovato continuità nella seconda parte di stagione.