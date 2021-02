Calciomercato | L’Atletico Madrid piomba sull’ex Milan!

L’Atletico Madrid e Simeone vorrebbero acquistare dall’Eintracht Francoforte Andre Silva, che ha lasciato il Milan a titolo definitivo la scorsa estate

Prima un brutto infortunio che lo ha condizionato per gran parte della prima parte della stagione, poi il covid. Fin qui l’annata di Rebic non può certamente ritenersi fortunata. Sabato contro il Bologna è arrivato il secondo gol in Serie A dopo quello con la Lazio. In casa Milan non c’è alcun dubbio in merito all’attaccante su cui si è deciso di puntare forte.

Questa estate, i rossoneri hanno acquistato a titolo definitivo dall’Eintracht il calciatore, in cambio i tedeschi si sono aggiudicati Andre Silva. I numeri del portoghese potrebbero far crescere i rimpianti: i gol totali in stagione sono ben 17, più 5 assist, in 20 partite.

Simeone pensa ad Andre Silva

Ora l’ex attaccante del Milan ha attirato le attenzioni anche dei grandi club: su Andre Silva, infatti, come riporta MundoDeportivo, che fa riferimento a fonti tedesche, ci sarebbe l’Atletico Madrid di Simeone. Silva, che oggi ha una valutazione sui 30 milioni di euro, per il Milan è ormai il passato e in casa rossonera c’è la certezza che ben presto Rebic tornerà a far quello che ha mostrato nella seconda parte della stagione scorsa.