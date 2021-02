Milan, nasce The Studios: la nuova media House

Nasce “The Studios: Milan Media House”, una nuova realtà per valorizzare i contenuti digitale a marchio rossonero.

Il Milan si getta a capofitto nel futuro, e come sempre lo fa attraverso un nuovo progetto per alzare il valore della sua struttura media. Valorizzare il brand rossonero attraverso competenze tecnologiche, innovazioni grafiche e nuovi studi appositi per rilanciare l’immagine del Diavolo.

The Studios: Milan Media House è un progetto per sfruttare l’oltre mezzo miliardo di tifosi rossoneri in giro per il mondo in un percorso di evoluzione grafica e visiva. Un modo per proiettare il Milan al passo coi tempi e sfruttare al meglio le dinamiche social.

Lo scopo è quello di creare contenuti multimediali e visivi che vadano aldilà delle semplici immagini di campo, donando ai tifosi ore extra di contenuti fruibili.

Il progetto The studios

Accrescere il brand Milan, sfruttando al meglio le risorse della App ufficiale, del canale tematico Milan TV e sfruttare al meglio le capacità dei social ufficiali. La nuova media house vuole essere il centro del nuovo contenuto legato all’intrattenimento calcistico.

Gli studios saranno presenti all’interno delle mura di Casa Milan e sfrutteranno diverse attrezzature, tra cui:

100% Ip based;

telecamere remotizzate 4K;

connessione remota con la sala conferenze di Milanello e una sala regia con 7 postazioni di lavoro.

Il Chief revenue officer Casper Stylsvig commenta la nascita degli studios così: “Abbiamo accelerato di modernizzazione del club per sfruttare il potenziale del Milan”.