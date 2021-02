Sky – Milan-Crotone, niente Bennacer: Pioli pensa a Meite

In vista della gara contro il Crotone, mister Pioli potrebbe cambiare ancora la mediana, escludendo Bennacer.

Stefano Pioli, in vista di Milan-Crotone, potrebbe cambiare ancora le pedine in tavola e risparmiare Ismael Bennacer dal primo minuto. Tuttavia a sostituire il regista algerino non ci sarà Sandro Tonali, alle prese con dei piccoli fastidi muscolari ma bensì Soualiho Meite.

Una mossa che potrebbe sorprendere tutti, visto che per tutta la settimana si è parlato del ritorno da titolare di Bennacer a ricomporre la mediana titolare rossonera. La mossa potrebbe essere di natura gestionale, atta ad avere Bennacer pronto per il decisivo derby del 21 febbraio. Quindi Pioli potrebbe preferire dare solo gli ultimi minuti all’algerino al fine di non forzare il suo rientro, in una mossa già vista sette giorni fa a Bologna.

Leggi anche:

Come cambia il Milan con Meite in campo

Stando a Sky Sport, per bocca di Peppe Di Stefano, mister Pioli dovrebbe inserire Meite al fianco dell’inamovibile Kessie, preferendo Ante Rebic a Rafael Leao, almeno dal primo minuto.

Per il resto l’undici dovrebbe essere quello annunciato e visto a Bologna, con Calhanoglu che dovrebbe riprendersi la trequarti al posto di Leao, suo sostituto a Bologna.

Ecco l’undici probabile di Mister Pioli:

G.Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Meite; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.