Calciomercato, niente Milan | Firma vicina col Watford!

Non c’è il Milan nel futuro di Achraf Lazaar. Il terzino sembra destinato a rimanere in Premier League; c’è una squadra pronta alla firma

Il Milan era in cerca di un terzino sinistro nella sessione invernale di calciomercato ormai terminata. Tra i nomi in pole, nel taccuino di Maldini figurava quello di Achraf Lazaar, terzino sinistro da poco svincolatosi dal Newcastle.

Il marocchino ha esperienza dei campionati italiani di Serie A e Serie B, per questo ed altri motivi, era parso alla dirigenza rossonera un buon profilo per sostituire all’evenienza Theo Hernandez.

Il Milan ha poi deciso di non effettuare il quarto di colpo di mercato, e di posticiparlo all’estate. Il nome di Lazaar era rimasto nella lista della dirigenza di Via Aldo Rossi come opzione per giugno, ma sembrano non esserci i colori rossoneri nel suo futuro prossimo.

Leggi anche:

Lazaar vicino alla firma col Watford

Achraf Lazaar si è da poco svincolato dal Newcastle, dato che il suo contratto era in scadenza a giugno e non rientrava più nei piani del club inglese. Sicuramente un’occasione ghiotta quella di acquisire il giocatore a parametro zero, ma c’è già una squadra pronta ad accogliere il terzino marocchino.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, il Watford ha aperto la trattativa per portare Lazaar tra le sue fila a parametro zero. Un’occasione difficile da rifiutare per il terzino ex Benevento e Palermo, che potrebbe firmare un contratto nell’immediato e quindi tornare subito sul campo.