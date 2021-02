Milan-Crotone, probabili formazioni: confermato Tomori, panchina per Calhanoglu

Il Milan si dovrebbe schierare in questo modo oggi pomeriggio, quando alle ore 15 scatterà la sfida contro il Crotone.

Caccia assoluta ai tre punti per il Milan, che non può assolutamente fallire l’occasione contro il Crotone di balzare di nuovo al primo posto in classifica.

C’è da rispondere presente allo squillo dell’Inter, che venerdì sera ha annientato la Fiorentina ed effettuato una prima prova di sorpasso.

I rossoneri contro gli ultimi in classifica proveranno a schierare la formazione migliore, ma Stefano Pioli potrebbe decidere di non rischiare alcuni elementi non al top.

La formazione del Milan

Come di consueto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato oggi le probabili formazioni del match di San Siro, con calcio d’inizio alle ore 15.

Il Milan farà ancora a meno di Kjaer infortunato, ma anche di Bennacer e Tonali che per precauzione non sono stati convocati. Inoltre Pioli dovrebbe lasciare inizialmente in panchina pure Calhanoglu, forse non ancora al top dopo il contagio da Covid.

Nella formazione di partenza spazio ovviamente a Donnarumma tra i pali. La difesa a quattro sarà composta da Calabria e Theo Hernandez larghi e il confermato Tomori al fianco di Romagnoli.

In mezzo scelte obbligate: Kessie avrà accanto a sé l’ex granata Meité. Confermata la trequarti vista a Bologna: Saelemaekers a destra, Rebic a sinistra e Rafael Leao come fantasista centrale alle spalle di Ibrahimovic.

L’undici del Milan: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Meité; Salemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

La formazione del Crotone

Dall’altra parte il fanalino di coda Crotone proverà ad imbastire una gara difensiva, cercando di non prenderle per poi pungere in ripartenza.

Giovanni Stroppa, ex campione rossonero negli anni ’90, dovrà fare a meno di Messias, uno dei suoi uomini migliori, così come dell’esperienza di Cigarini.

I calabresi punteranno sull’ex milanista Zanellato in mezzo al campo e sul neo-acquisto Ounas in attacco, ma occhio soprattutto all’ariete Simy.

L’undici del Crotone: (3-5-2) Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Simy, Ounas.