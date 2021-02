Calciomercato Milan, Tomiyasu si allontana: lo vogliono due big!

Il Milan ha cercato un rinforzo di difesa per tanto tempo. Uno dei suoi ex obiettivi è adesso nel mirino di Juventus ed Inter

Maldini ha passato ben due sessioni di calciomercato, quella estiva e quella invernale ormai passate, alla ricerca di un valido difensore centrale. Tra i nomi più caldi, soprattutto nell’estate scorsa, c’era quello di Takehiro Tomiyasu: il difensore adattabile a terzino destro in forza al Bologna.

Le qualità del giapponese erano già emerse la scorsa stagione, ma in quella attuale sono completamente esplose. Il giovane difensore, classe 1998, sta conducendo una stagione pazzesca con il suo Bologna. Anche se la sua squadra non ottiene sempre buoni risultati, la prestazione personale non manca mai.

Proprio nella prima partita del girone d’andata di Serie A, contro il Milan, Tomiyasu ha giocato da terzino destro ed è stato l’uomo più pericoloso dei rossoblù emiliani.

Maldini, a cui tanto piaceva il profilo di Takehiro, sembra essere diretto su altre strade anche in ottica futura. Dopo l’arrivo in prestito di Tomori e la sempre presente possibilità di rinnovare il contratto di Diogo Dalot, Tomiyasu non sembrerebbe essere più un obiettivo rossonero.

Soprattutto se in estate il Milan dovesse decidere di riscattare Fikayo.

L’indiscrezione è arrivata da calciomercato.com, che ha affermato che adesso il profilo del giapponese è nel mirino di altre due big italiane. Inter e Juventus.

Tomiyasu, il prezzo del cartellino

Ebbene, il difensore giapponese potrebbe far comodo sia alla Juve di Pirlo, che all’Inter di Conte, dato che può essere schierato sia in una difesa a 3 che a 4. Abbiamo già accennato alla duttilità di Tomiyasu, capace di rivestire al meglio sia il ruolo di centrale che di terzino.

L’ostacolo principale al giocatore è il prezzo del suo cartellino. Le sue qualità indiscusse hanno portato il Bologna a fissare il costo del giapponese intorno ai 20-25 mln di euro. Una cifra niente male. Con il Milan fuori dalla corsa a Tomiyasu, chissà chi tra Inter e Juve riuscirà a strappare il giovane talento alla squadra di Mihajlovic.