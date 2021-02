Sky – Milanello, tanti i presenti nel giorno di riposo!

Dopo la bella vittoria di ieri contro il Crotone, oggi ai rossoneri toccava il giorno di riposo. Ma parte della squadra si è presentata a Milanello

Il Milan ieri ha espresso una bella prestazione di squadra: tutti a suo modo hanno contribuito a realizzare la vittoria per 4-0 ai danni del Crotone. Un risultato importantissimo, che ha permesso ai rossoneri di ritornare in testa alla classifica di Serie A.

Oggi, lunedì 8 febbraio, come di consueto, era giorno di riposo per i ragazzi di Pioli. Ma secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, parte della squadra si è presentata comunque a Milanello. C’è tanta voglia di migliorarsi e continuare dritti verso gli obiettivi in casa Milan. Queste le parole del giornalista inviato Sky:

“Oggi era giorno facoltativo a Milanello, ma nonostante ciò si è presentata parte della squadra insieme a tutto lo staff tecnico. C’è un grande lavoro con tutti i membri dello staff tecnico per chiudere al meglio gli impegni di febbraio, mese già iniziato bene per i rossoneri”.