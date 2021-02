Maldini su Theo Hernandez: “Si stava perdendo, noi abbiamo creduto in lui”

Paolo Maldini, nella lunga intervista rilasciata a Bein Sports, ha parlato anche di Theo Hernandez e di quanto la società rossonera creda in lui

Oggi Paolo Maldini è stato intervistato in diretta streaming sul portale di Bein Sports France. Tra i tanti temi affrontati in ottica Milan, interessante è stato quello riguardante Theo Hernandez. Il direttore tecnico e bandiera rossonera ha raccontato dal principio le dinamiche che hanno portato il terzino francese al Milan.

Queste le parole di Paolo Maldini al riguardo:

“Prima di incontrare Theo non volevo sapere cosa pensassero gli altri sul suo talento. Dopo averlo incontrato sono rimasto colpito dalla sua grande sensibilità. Giocava nel Real ma si stava perdendo, io e il Milan abbiamo creduto profondamente in lui dopo tale incontro. Gli ripeto spesso che i suoi obiettivi devono essere quelli di diventare tra i primi tre terzini più forti al mondo e di entrare a far parte della nazionale francese come titolare”.