Saelemaekers poco brillante in Milan-Crotone: le pagelle dei quotidiani

Saelemaekers protagonista di una prestazione non esaltante in Milan-Crotone. Vediamo voti e pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani.

Il Milan ha sconfitto 4-0 il Crotone a San Siro e si è ripreso la testa della classifica del campionato. Primo tempo non facile per i rossoneri, comunque in vantaggio, meglio nella ripresa.

Un giocatore che non ha particolarmente brillato è Alexis Saelemaekers, sostituito da Stefano Pioli dopo l’intervallo. Il belga era stato ammonito e l’allenatore ha preferito evitare rischi, inserendo subito Samuel Castillejo.

Milan-Crotone: voti e pagelle a Saelemaekers

Di seguito voti e pagelle dei tre principali quotidiani sportivi italiani a Saelemaekers dopo Milan-Crotone.