Milan, le foto dell’allenamento: c’è Kjaer

Buone notizie in casa Milan. Nell’allenamento odierno in vista dello Spezia c’è stato anche Kjaer ad allenarsi con i compagni

Un periodo non proprio fortunato quello di Simon Kjaer, il gigante danese della retroguardia rossonera. Una serie di infortuni lo ha costretto a fare un continuo e snervante entra ed esci dal campo. Dopo il brutto infortunio di dicembre, che lo ha recluso fuori dai giochi per gran parte del mese, ha cominciato a risentire di qualche problemino nel match di campionato contro il Torino, il 9 gennaio.

Rientrato poi contro il Cagliari, sembrava fosse del tutto recuperato. Ma nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, il danese è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un risentimento al retto femorale della coscia sinistra. Ma ci sono delle buone notizie: in vista della partita contro lo Spezia di sabato sera, Kjaer è tornato ad allenarsi in gruppo. A dimostrarlo, le foto dell’allenamento odierno pubblicate sui canali social della società.

Rientra anche Bennacer

Ad oggi, gli indisponibili per mister Pioli sono Brahim Diaz e Tonali. Il primo è alle prese con una lesione ai flessori della coscia sinistra e dovrà sottoporsi a controllo nei prossimi giorni. Tonali non ha ancora recuperato dai fastidi ma la settimana è ancora lunga e potrebbe farcela per sabato. In ogni caso Meite ha dato risposte positive contro il Crotone e Pioli potrebbe confermarlo senza problemi, oltre a considerare il fatto che Bennacer, a meno di ricadute, sarà sicuramente convocato.

Al momento il rientro dell’algerino è certamente la cosa più importante così come il lavoro in gruppo di Kjaer di oggi. Probabilmente non è ancora al top, ma il fatto che si sia allenato con la squadra è un buon segno in vista dello Spezia. La prossima settimana c’è la Stella Rossa e poi il derby contro l’Inter, un match fondamentale per il prosieguo del campionato. Il recupero di Kjaer, nonostante le ottime risposte di Tomori, è troppo importante.

A testimoniare il lavoro con la squadra di Kjaer sono le foto pubblicate dal Milan su Twitter pochi minuti fa. Ai tifosi la presenza del danese non è passata inosservata e infatti le risposte al tweet sono tutte in questa direzione.