Milan, dallo Scudetto al rinnovo: gli obiettivi di Ibrahimovic

Ibrahimovic con il Milan sta facendo grandi cose e non intende fermarsi. Ha messo nel mirino alcuni obiettivi che vuole raggiungere.

Ha 39 anni, ma Zlatan Ibrahimovic si sta confermando un campione. I numeri e le prestazioni parlano per lui.

Il Milan ha saputo vincere anche in sua assenza, però il centravanti svedese è un elemento importante per la squadra. In campo e fuori è un indiscusso leader, sa motivare i compagni e spingerli a dare il massimo. Non è un caso che il suo ritorno in rossonero sia coinciso con il miglioramento di diversi giocatori che prima faticavano maggiormente a esprimersi.

Ibrahimovic, gli obiettivi di questi mesi

Oggi il quotidiano Tuttosport mette in evidenza quelli che sono i quattro principali obiettivi di Ibrahimovic.