Calabria, gol in allenamento e sfottò a Theo Hernandez | Video

Calabria scatenato anche in allenamento a Milanello, dove oggi ha segnato un bel gol di testa e ha poi preso in giro Theo Hernandez sui social.

Davide Calabria sta vivendo una stagione fantastica, non c’è dubbio. A suon di buone prestazioni ha meritato di prendersi la maglia da titolare del Milan sulla fascia destra.

È un fedelissimo di Stefano Pioli, che nella passata stagione gli aveva più volte preferito Andrea Conti e che in questa non ha avuto dubbi nella scelta. Nonostante l’arrivo di Diogo Dalot, il terzino bresciano non ha mai rischiato veramente la sua titolarità in squadra. Il rendimento messo in campo ha convinto tutti, anche il commissario tecnico Roberto Mancini che lo ha convocato nella Nazionale maggiore italiana.

Milanello, gol ed esultanza di Calabria

Oggi il Milan sul proprio profilo ufficiale Instagram ha pubblicato il video nel quale si vede Calabria segnare un gol di testa e poi esultare insieme ai compagni con la casacca gialla. Il laterale rossonero ha commentato il post prendendo in giro Theo Hernandez: «Non riesci a fermarmi nemmeno così».

C’è chi ha commentato in maniera maliziosa dicendo che Calabria ha esultato per la felicità dell’ammonizione presa contro il Crotone. Infatti, era diffidato e quel cartellino giallo gli farà saltare la partita di sabato contro lo Spezia. Una squalifica che ovviamente non fa piacere né al giocatore né a Pioli, però è stato evitato il rischio di scontarla nel successivo impegno di Serie A: il derby contro l’Inter.