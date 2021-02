Calabria, rinnovo vicino: data e ingaggio, i dettagli

Davide Calabria è sempre più un punto fermo della società rossonera, e Maldini spinge per il rinnovo entro la fine di questa stagione.

Sempre più leader in campo, sempre più al centro del progetto rossonero, Davide Calabria è atteso dal rinnovo di contratto già entro questa stagione. Paolo maldini, onde evitare situazioni spinose come quelle di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, vorrebbe evitare di portare per lunghe un rinnovo ritenuto importante.

Per questo motivo il rinnovo potrebbe arrivare, assieme a quello di Franck Kessie, già entro la prossima primavera, blindando così il giovane terzino destro.

La data del rinnovo di Davide Calabria

Il Milan vuole rinnovare Davide Calabria entro il termine di questa stagione, a una cifra sensibilmente più elevata. Stando a Calciomercato.com la cifra del rinnovo sarebbe 1.6 milioni di euro, inferiore ai rumors di queste settimane che parlavano di una cifra poco superiore ai 2 milioni di euro.

Lo stesso sito insiste sul fatto che la dirigenza rossonera spinga per non arrivare all’ultimo anno di contratto, che potrebbe portare il terzino a liberarsi gratuitamente durante gli ultimi sei mesi di accordo. Una mossa che il Milan vuole evitare per evitare altre situazioni alla Donnarumma o Calhanoglu, dove i due sono ancora incerti sul loro futuro.

Il terzino si sta rivelando uno dei migliori del campionato, e la sua duttilità tattica è una manna dal cielo per mister Pioli. Infatti Davide in stagione ha giocato anche centrocampista, trovando persino il gol nella gara, poi persa, contro la Juventus.

In stagione è già a quota due reti, ma a stupire è l’apporto allo scacchiere tattico di Pioli, e visto l’età, classe 1996, a Milanello sono convinti che possa ancor di più migliorare. Infatti il terzino sta entrando stabilmente nel giro della nazionale italiana diretta da Roberto Mancini, e le sue prove lo portano a essere un serio candidato per ricoprire il posto da titolare nella rassegna continentale per le nazionali.