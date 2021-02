Ha deciso: addio al Sassuolo! | Milan, ritorno di fiamma

Il talento sembra ormai pronto a cambiare aria durante la prossima estate. Il Milan è tra le squadre che lo cercano da più tempo.

L’attenzione dei media riguardo al prossimo calciomercato estivo è spesso incentrata su coloro che si svincoleranno a fine campionato, così da diventare occasioni vere e proprie a costo zero.

Ma non vi sono soltanto i calciatori in scadenza a giugno a far parlare di sé. Bensì vanno tenuti d’occhio coloro che vedranno scadere i rispettivi accordi nel 2022 e che ancora sono lontani dal rinnovo.

Tra questi elementi, che potrebbero dunque cambiare aria facilmente in estate, c’è un talento del Sassuolo che pare aver deciso di trovare una nuova soluzione futura e che inevitabilmente fa già parlare di sé.

Leggi anche:

Boga non rinnova: è sfida per l’esterno francese

Il calciatore in questione è Jeremie Boga, esterno d’attacco francese in forza al Sassuolo da qualche anno, da quando i neroverdi lo hanno pescato nelle giovanili del Chelsea.

Un’ala offensiva che ha sempre ben figurato nel campionato italiano, ma che sembra pronto a fare le valigie già al termine della stagione in corso.

Come scrive Tuttomercatoweb.com, il contratto di Boga in scadenza nel giugno 2022 non è ancora stato affrontato come argomento cardine. L’impressione è che il Sassuolo non voglia svenarsi per trattenerlo e che l’esterno di Marsiglia stia seriamente pensando di cambiare squadra.

L’addio è una soluzione dunque molto probabile ad oggi. E per Boga non mancano certo le pretendenti, visto che alcuni club italiani ed esteri già l’estate scorsa avrebbero fatto carte false per ingaggiarlo.

Tra questi c’è sicuramente il Milan, in passato molto attivo tra proposte e sondaggi concreti. Buoni i rapporti con il Sassuolo, che ascolterà certamente tutte le offerte per l’ex Chelsea.

I rossoneri devono guardarsi dalla concorrenza feroce di altri competitor. Solo in Italia la lista appare molto lunga, con Juventus, Napoli e Atalanta che potrebbero fare sul serio.

Ad oggi il cartellino di Boga è valutato tra i 25-30 milioni di euro, ma ad un anno dalla scadenza potrebbe essere acquistato anche a cifre inferiori e più abbordabili.