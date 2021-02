Spezia-Milan, non solo Pobega: gli osservati speciali tra i liguri

Pobega sarà l’osservato speciale di Spezia-Milan, in programma sabato sera al Picco. Oltre al centrocampista, però, altri calciatori, come Nzola si sono messi in mostra in questa stagione

Proseguono gli allenamenti in vista della sfida di sabato prossimo contro lo Spezia. Il Milan di Stefano Pioli, scenderà in campo allo Stadio Alberto Picco, alle ore 20.45, contro la squadra di Vincenzo Italiano, una delle rivelazione della Serie A.

I liguri sono reduci dal successo, in rimonta, in trasferta contro il Sassuolo. Un successo che ha portato Maggiori e compagni a 21 punti in classifica. Dopo 21 giornate lo Spezia ha così conquistato 5 vittorie e 6 pareggi e si trova a sei lunghezza dalla zona retrocessione. Un cammino importante, che in pochi si aspettavano, merito in primis del suo allenatore Italiano ma anche di alcuni calciatori.

Leggi anche:

Poba pronto a tornare

Tra quelli che maggiormente si sono messi in mostra c’è certamente Pobega. Il centrocampista sarà ovviamente l’osservato speciale da parte della dirigenza rossonera, che crede molto nel giovane italiano.

Il Milan è intenzionato a riportarlo a casa, rispedendo al mittente tutte le offerte, che come vi abbiamo raccontato oggi, arrivano da tutto il mondo.

Le sorprese dello Spezia

Nello Spezia, però, ci sono altri giocatori di qualità, come M’Bala Nzola. L’attaccante classe 1996, tornato in Liguria dopo essersi svincolato dal Trapani, è la vera rivelazione con ben 9 gol in 13 partite di campionato.

Numeri importanti, che hanno fatto drizzare le orecchie a diverse squadre e chissà se pure al Milan. Nzola sta smaltendo un infortunio e ha tanta voglia tornare proprio contro i rossoneri.

Forse, però, il calciatore che il Milan potrebbe guardare con maggiore interesse è Simone Bastoni. L’italiano classe 1996 ha dimostrato, in questa prima parte di stagione, di interpretare bene il ruolo di terzino sinistro. Non sono arrivati i gol ma ottime prestazioni, con ben 4 assist.

Il Milan è sempre alla ricerca di un vice Theo Hernandez e il profilo di Bastoni, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022, potrebbe essere un’idea, soprattutto se si dovesse confermare anche in questa seconda parte del campionato.